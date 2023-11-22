В правящей партии Грузии сочли предательской идею ввести ограничения для россиян

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.

В Telegram-канале Sputnik Грузия указывается, что оппозиция предложила ввести для граждан России визовый режим, ограничения на работу в стране, запретить прямое авиасообщение с Россией, а также вещание российских каналов и въезд автомобилям с российскими номерами.

«Это обычная предательская инициатива. Когда хочешь своими же руками нанести ущерб собственной стране, своему собственному населению», — заявил Кобахидзе.

Ранее секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сообщил, что Грузия не откажется от членства в организациях из-за России.