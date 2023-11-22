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В правящей партии Грузии сочли предательской идею ввести ограничения для россиян

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Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Лело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.
В правящей партии Грузии сочли предательской идею ввести ограничения для россиян
  • РИА Новости

В Telegram-канале Sputnik Грузия указывается, что оппозиция предложила ввести для граждан России визовый режим, ограничения на работу в стране, запретить прямое авиасообщение с Россией, а также вещание российских каналов и въезд автомобилям с российскими номерами.

«Это обычная предательская инициатива. Когда хочешь своими же руками нанести ущерб собственной стране, своему собственному населению», — заявил Кобахидзе.

Ранее секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе сообщил, что Грузия не откажется от членства в организациях из-за России.

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