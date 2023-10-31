«Грузинская мечта»: Грузия не откажется от членства в организациях из-за России

Грузия не собирается отказываться от членства в организациях из-за нахождения в них России, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Таким образом он отреагировал на недовольство оппозиции тем, что министр экономики страны во время визита в КНР оказался за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Мдинарадзе напомнил, что в формате этой встречи участие принимали сотни других стран.

«Мы не выйдем из какой-либо организации, потому что там есть Россия, а наоборот, постараемся использовать все форматы для защиты национальных интересов Грузии», — цитирует его Telegram-канал Sputnik Грузия.

Ранее мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе заявил, что никто не сможет привести ни один пример вмешательства России в выборы в Грузии после 2012 года.