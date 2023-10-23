Мэр Тбилиси заявил об отсутствии примеров вмешательства России в выборы Грузии

Мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе заявил, что никто не сможет привести ни один пример вмешательства России в выборы в Грузии после 2012 года.

Его слова приводит Telegram-канал Sputnik Грузия.

Он отметил, что власти должны уделить максимальное внимание парламентским выборам в Грузии, которые пройдут в 2024 году.

«Максимальное внимание должно быть уделено тому, чтобы выборы прошли демократическим путём, для нашего правительства важно, чтобы ни у кого не появилось возможности говорить и использовать какую-либо тему», — сказал мэр.

Отвечая на вопрос, есть ли опасность вмешательства России в выборы после того, как США назвали бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе агентом Москвы, он отметил, что в числе грузинской радикальной оппозиции есть «много агентов, которые защищают интересы другой страны».

Ранее сообщалось, что США наймут консультанта для «поддержки» избирательных процессов в Грузии.