«Ъ»: ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников
Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, бренды в 2023 году вернули маркетинговые бюджеты на уровень 2021 года или даже превысили их.
Отмечается, что компании используют схему, при которой бюджетом распоряжается партнёр: ритейлер или дистрибутор.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности.
Также президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.