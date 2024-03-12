RT в Telegram
Подпишись

«Ъ»: ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников

Короткая ссылка
Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, бренды в 2023 году вернули маркетинговые бюджеты на уровень 2021 года или даже превысили их.

Отмечается, что компании используют схему, при которой бюджетом распоряжается партнёр: ритейлер или дистрибутор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности.

Также президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить