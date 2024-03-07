В Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности

В Московской области в 2024 году построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности, ещё четыре предприятия будут модернизированы.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста. «В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — отмечается в сообщении. Проекты будут реализованы в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и других округах. Они создадут ещё более 360 рабочих мест. Размер инвестиций — около 1,3 млрд рублей. Ранее сообщалось, что власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий.