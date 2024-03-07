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В Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности

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В Московской области в 2024 году построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности, ещё четыре предприятия будут модернизированы.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

«В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — отмечается в сообщении.

Проекты будут реализованы в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и других округах. Они создадут ещё более 360 рабочих мест. Размер инвестиций — около 1,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий.

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