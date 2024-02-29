Власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке импортозамещающих предприятий в регионе.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы предусмотрели новые меры поддержки, помогли предприятиям, нацеленным на импортозамещение, запуститься, расширить мощности, модернизировать оборудование, выстроить логистику. В условиях нарастающего санкционного давления нам было важно не упустить момент и обеспечить внутренний рынок продукцией собственного производства», — заявил Кондратьев.

По его словам, с 2022 года Фонд развития промышленности края предоставляет льготный заём по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых с максимальным объёмом до 200 млн рублей.

Также из бюджета региона финансируют до 30% затрат индустриальных компаний на создание и развитие импортозамещающих предприятий. Мерой поддержки воспользовались 18 производств, они получили около 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году.