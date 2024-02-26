В Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году

Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о планах по строительству восьми новых заводов в сфере импортозамещения и модернизации трёх предприятий в 2024 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест для жителей региона. Данные инвестпроекты направлены на снижение зависимости от иностранных производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции», — заявила Зиновьева.

Новые предприятия построят в Истре, Коломне, Егорьевке, Чехове и других округах.

Ранее сообщалось, что производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год.