В Подмосковье откроют восемь заводов в сфере импортозамещения в 2024 году
Об этом сообщает телеканал «360».
«В этом же году планируется реализация 11 проектов с инвестициями в 15,5 млрд рублей. Будет создано полторы тысячи рабочих мест для жителей региона. Данные инвестпроекты направлены на снижение зависимости от иностранных производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции», — заявила Зиновьева.
Новые предприятия построят в Истре, Коломне, Егорьевке, Чехове и других округах.
Ранее сообщалось, что производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год.