Производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год
- Gettyimages.ru
- © Edwin Tan
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил чиновник, данные показатели составили 8% от общего объёма Центрального федерального округа (ЦФО) и более 2% — общероссийского.
«Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», — сказал Мурашов.
Ранее зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о достижениях в разных отраслях промышленности региона.