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Производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год

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Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что в 2023 году производство соков из фруктов и овощей выросло на 34%, по сравнению с 2022 годом.
Производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Tan

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил чиновник, данные показатели составили 8% от общего объёма Центрального федерального округа (ЦФО) и более 2% — общероссийского.

«Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», — сказал Мурашов.

Ранее зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о достижениях в разных отраслях промышленности региона.

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