Производство соков из фруктов и овощей в Подмосковье выросло на 34% за 2023 год

Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что в 2023 году производство соков из фруктов и овощей выросло на 34%, по сравнению с 2022 годом.

Gettyimages.ru

© Edwin Tan

Об этом сообщает телеканал «360». Как отметил чиновник, данные показатели составили 8% от общего объёма Центрального федерального округа (ЦФО) и более 2% — общероссийского. «Одной из точек роста стал уход иностранных компаний с рынка. Так, ранее занимаемые ниши освободились для реализации региональными производителями масштабных инвестпроектов по переработке сельхозпродукции на территории Подмосковья», — сказал Мурашов. Ранее зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о достижениях в разных отраслях промышленности региона.