Зампред правительства Подмосковья Зиновьева отметила успехи производств региона
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
Она привела несколько примеров. Так, например, фабрика мебели MOON за сутки выпускает более тысячи диванов. Каждый четвёртый лекарственный препарат в стране, как и каждый пятый стаканчик мороженого, производится в Московской области.
По её словам, на территории региона собирают дроны, производят химические средства, товары для детей, электронику, медицинское оборудование.
Также, как отметила Зиновьева, в Подмосковье находится более 1,3 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, в промышленном секторе региона заняты около 500 тыс.
Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.