Зампред правительства Подмосковья Зиновьева отметила успехи производств региона

Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева в ходе выступления на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ рассказала о достижениях в разных отраслях промышленности региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Она привела несколько примеров. Так, например, фабрика мебели MOON за сутки выпускает более тысячи диванов. Каждый четвёртый лекарственный препарат в стране, как и каждый пятый стаканчик мороженого, производится в Московской области.

По её словам, на территории региона собирают дроны, производят химические средства, товары для детей, электронику, медицинское оборудование.

Также, как отметила Зиновьева, в Подмосковье находится более 1,3 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, в промышленном секторе региона заняты около 500 тыс.

Ранее электронная газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.