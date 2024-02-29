Путин заявил о необходимости снизить долю импорта до 17% ВВП к 2030 году

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.

«В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП... в прошлом году она уже составила 19% ВВП, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и т. д.», — сказал он.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.