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Путин заявил о необходимости снизить долю импорта до 17% ВВП к 2030 году

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.
Путин заявил о необходимости снизить долю импорта до 17% ВВП к 2030 году
  • AFP
  • © Gavriil GRIGOROV

«В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП... в прошлом году она уже составила 19% ВВП, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и т. д.», — сказал он.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.

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