Путин заявил о необходимости снизить долю импорта до 17% ВВП к 2030 году
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«В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП... в прошлом году она уже составила 19% ВВП, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и т. д.», — сказал он.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.
RT ведёт трансляцию послания.