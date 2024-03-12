NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России
Об этом информирует NTV.
«...по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора», — передаёт телеканал.
Ранее в бундестаге назвали утечку разговора офицеров результатом «российской операции».
Кроме того, в FT отметили, что разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки.
Также в The Wall Street Journal заявили, что перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО.