RT в Telegram
Подпишись

NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России

Короткая ссылка
Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было.

Об этом информирует NTV.

«...по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора», — передаёт телеканал.

Ранее в бундестаге назвали утечку разговора офицеров результатом «российской операции».

Кроме того, в FT отметили, что разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки.

Также в The Wall Street Journal заявили, что перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить