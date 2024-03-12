NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России

Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было.

Об этом информирует NTV.

«...по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора», — передаёт телеканал.

Ранее в бундестаге назвали утечку разговора офицеров результатом «российской операции».

Кроме того, в FT отметили, что разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки.

Также в The Wall Street Journal заявили, что перехваченный разговор офицеров может обострить отношения Германии с НАТО.