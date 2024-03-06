RT в Telegram
Подпишись

FT: разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки

Короткая ссылка
После утечки записи разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост западные разведслужбы встревожены масштабами российской разведки.
FT: разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — заявил собеседник издания.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить