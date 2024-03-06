FT: разведслужбы Запада обеспокоены масштабами работы российской разведки
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times.
«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — заявил собеседник издания.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.