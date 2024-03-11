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В бундестаге назвали утечку разговора офицеров результатом «российской операции»

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Комитет бундестага по контролю деятельности спецслужб пришёл к выводу, что утечка разговоров немецких офицеров, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, произошла в результате «российской операции».

В заседании комитета участвовал в том числе министр обороны Германии Борис Писториус.

«Все признаки прослушивания телефонных разговоров указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», — сказано в сообщении комитета, которое приводит ТАСС.

Как писала газета Politico, публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца.

Вместе с этим сам Шольц утверждает, что доверие между Германией и её союзниками и друзьями «настолько высокое, что произошедшее не подорвёт его».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. 2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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