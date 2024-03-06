Шольц: утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что факт утечки разговора немецких военнослужащих о планах атаковать Крымский мост не подорвал доверие союзников к ФРГ.

Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Я вполне уверен, что доверие между Германией и её союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвёт его», — цитирует его ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка содержания разговора германских военных о возможности атаки на Крымский мост ракетами Taurus свидетельствует о вовлечённости Берлина в конфликт на Украине.