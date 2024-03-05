Politico: разведоперация России расколола Запад и дискредитировала Шольца

Публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца, пишет газета Politico.

На сайте сетевого издания вышел материал под заголовком «Мастерская разведывательная операция Путина оставила Шольца в дураках», в котором журналист Мэтью Карничниг отмечает, что лишь за несколько дней Москве «удалось посеять раскол среди своих врагов» и дискредитировать канцлера Германии, а также «помешать Украине получить ключевое оружие».

Издание приводит слова Родриха Кизеветтера, депутата от Христианско-демократического союза, который заявил, что «Шольц всё больше становится угрозой безопасности Европы».

Газета также пишет, что теперь контрразведывательная система Германии остро нуждается в «капитальном ремонте».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Олаф Шольц после этого заявил, что выступает против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, поскольку, по его словам, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.