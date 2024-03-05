Контрразведывательная система Германии остро нуждается в «капитальном ремонте» после утечки разговора немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост.

Об этом пишет газета Politico.

«Германия протекает как решето, и её контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте», — говорится в публикации.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.