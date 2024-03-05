Politico: контрразведка ФРГ нуждается в «капитальном ремонте»
- РИА Новости
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Об этом пишет газета Politico.
«Германия протекает как решето, и её контрразведывательная защита остро нуждается в капитальном ремонте», — говорится в публикации.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.