Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО

Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, говорится в докладе американской разведки.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО...» — говорится в документе.

При этом отмечается, что она продолжит «асимметричную активность» ниже того уровня, что является «порогом конфликта» в глобальном масштабе.

Ранее в нацразведке США заявили, что Россия с конца 2023 года добивается успеха на Украине.

Также директор ЦРУ Уильям Бёрнс отметил, что помощь США поможет ВСУ начать наступление в конце 2024 года.

Кроме того, он выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.