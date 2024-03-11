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Столтенберг: НАТО не планирует увеличить число стран альянса с ядерным оружием

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует увеличить число стран альянса, размещающих ядерное оружие.
Столтенберг: НАТО не планирует увеличить число стран альянса с ядерным оружием
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе в преддверии поднятия шведского флага в штаб-квартире НАТО.

«У нас нет планов увеличить (число. — RT) стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер Финляндии Петтери Орпо может одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в НАТО.

В октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

Министерство иностранных дел России сообщило, что ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.

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