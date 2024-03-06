Премьер Финляндии может одобрить транзит ядерного оружия

Премьер Финляндии Петтери Орпо может одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в НАТО, сообщает агентство STT.

Как сообщает ТАСС, Орпо подчеркнул, что страна при подаче заявки на присоединение к альянсу уже решила, что ограничений по членству не будет. При этом необходимо решить ряд вопросов, серди которых — возможная транспортировка ядерного оружия через Финляндию.

По данным STT, политика Хельсинки по этому вопросу будет определена к осени.

По действующему законодательству Финляндии ввоз ядерного оружия на её территорию запрещён.

Ранее президент республики Александр Стубб заявил, что Хельсинки важно иметь силы ядерного сдерживания.

В октябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные базы НАТО и ударные виды вооружения могут появиться на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс.

Министерство иностранных дел России сообщило, что ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.