Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще звонить российским послам
Об этом информирует РИА Новости.
«Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову. Начните разговаривать с послом России», — сказал бывший разведчик.
При этом Риттер отметил, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов является «опытным переговорщиком по контролю над вооружениями».
«У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями», — добавил экс-офицер.
Ранее Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.
Также он заявил, что США следует перестать поддерживать украинских нацистов.