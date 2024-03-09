Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще звонить российским послам

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности и чаще звонить российским послам в странах Европы и США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову. Начните разговаривать с послом России», — сказал бывший разведчик.

При этом Риттер отметил, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов является «опытным переговорщиком по контролю над вооружениями».

«У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями», — добавил экс-офицер.

Ранее Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.

Также он заявил, что США следует перестать поддерживать украинских нацистов.