Экс-разведчик Риттер: США следует перестать поддерживать украинских нацистов
«Так вот куда вы хотите направить деньги американских налогоплательщиков, господин Байден? Проснись, Америка. Украину заполонили нацисты», — написал он в соцсети Х (экс-Twitter).
Риттер подчеркнул, что Вашингтон должен уничтожать нацистов, а не поддерживать их. Военный выступил за прекращение финансирования Украины.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.