Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что американский президент Джо Байден должен перестать поддерживать украинских нацистов.

«Так вот куда вы хотите направить деньги американских налогоплательщиков, господин Байден? Проснись, Америка. Украину заполонили нацисты», — написал он в соцсети Х (экс-Twitter).

Риттер подчеркнул, что Вашингтон должен уничтожать нацистов, а не поддерживать их. Военный выступил за прекращение финансирования Украины.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с проявлениями крайнего национализма и нацизма.