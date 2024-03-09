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Пушков посоветовал Макрону подумать, к чему приведёт отправка войск на Украину

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.

Об этом он написал в своём Telegram-канале

По словам Пушкова, сегодня Макрон «отбивается» от критики своих заявлений с помощью довода, что «не исключать что-то не означает делать это».

При этом, как подчеркнул сенатор, всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать»

«...советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать...», — сказал Пушков.

Также офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.

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