Байден в шутку сказал, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства

Американский президент Джо Байден после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.

Фразу Байдена приводит газета The New York Times.

«Иногда мне хотелось бы, чтобы у меня были когнитивные нарушения», — сказал глава Белого дома. Так он ответил на высказывания конгрессмена-демократа Джерри Надлера, который сказал, что «никто теперь не будет говорить о когнитивных нарушениях».

Умственные проблемы Джо Байдена неоднократно становились темой американских СМИ. Генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал признать президента неспособным выполнять функции из-за видимых признаков когнитивных нарушений.

Вместе с этим терапевт Кевин О'Коннор по итогам медобследования Байдена заявил, что президент «в состоянии исполнять свои обязанности», хоть он и страдает рядом заболеваний, среди которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

Регулярный медицинский осмотр при этом не включал проверку умственных способностей.