RT в Telegram
Подпишись

Байден в шутку сказал, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.
Байден в шутку сказал, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства
  • AP
  • © Shawn Thew

Фразу Байдена приводит газета The New York Times.

«Иногда мне хотелось бы, чтобы у меня были когнитивные нарушения», — сказал глава Белого дома. Так он ответил на высказывания конгрессмена-демократа Джерри Надлера, который сказал, что «никто теперь не будет говорить о когнитивных нарушениях».

Умственные проблемы Джо Байдена неоднократно становились темой американских СМИ. Генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал признать президента неспособным выполнять функции из-за видимых признаков когнитивных нарушений.

Вместе с этим терапевт Кевин О'Коннор по итогам медобследования Байдена заявил, что президент «в состоянии исполнять свои обязанности», хоть он и страдает рядом заболеваний, среди которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.

Регулярный медицинский осмотр при этом не включал проверку умственных способностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить