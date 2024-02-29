Заключение терапевта: Байден может продолжать исполнять обязанности президента США
Соответствующий документ опубликовал пресс-пул Белого дома.
«Президент Байден... по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в заявлении.
Ранее в Белом доме заявили, что врачи не проверяли умственные способности Байдена в рамках медосмотра.
Также сообщалось, что медосмотр Байдена занял более двух с половиной часов.