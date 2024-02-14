Генпрокурор Западной Вирджинии призвал признать Байдена недееспособным

Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента США Камалу Харрис в официальном письме признать Джо Байдена неспособным выполнять функции президента из-за видимых признаков когнитивных нарушений.

«Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвёртым разделом 25-й поправки (к Конституции США. — RT) и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности», — говорится в тексте документа, опубликованного Fox News.

Журналист Такер Карлсон ранее во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что считает президента США Джо Байдена некомпетентным.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости в оценке умственных способностей американского лидера Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации сейчас нет.