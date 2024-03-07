Макрон: Франция откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Молдавии позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества стран в плане обучения, тренировки и совместимости вооружённых сил.

Ранее оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил денежное вознаграждение за видеосвидетельства о коррупции высших лиц в Кишинёве.

7 марта в Бухаресте прошла акция протеста против Санду.