Макрон: Франция откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Молдавии позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества стран в плане обучения, тренировки и совместимости вооружённых сил.
Ранее оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил денежное вознаграждение за видеосвидетельства о коррупции высших лиц в Кишинёве.
7 марта в Бухаресте прошла акция протеста против Санду.