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Оппозиционер Шор объявил награду за свидетельства «беспредела» властей Молдавии

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Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил денежное вознаграждение за видеосвидетельства о коррупции высших лиц в Кишинёве.
Оппозиционер Шор объявил награду за свидетельства «беспредела» властей Молдавии
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Miroslav Rotari

«Мы хотим собрать как можно больше свидетельств их беспредела», — сообщил он в Telegram.

Шор уточнил, что за каждую фото-, видео- или аудиозапись, которая свидетельствует о коррупции, превышении полномочий и нарушении закона со стороны молдавского лидера Майи Санду, премьера Дорина Речана или спикера парламента Игоря Гросу, он заплатит $10 тыс. в биткоинах.

Политик добавил, что за такую же информацию про депутатов правящей партии «Действие и солидарность», министров и руководителей ведомств он заплатит вдвое меньше.

Ранее Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул после её возвращения из Сочи.

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