В Бухаресте прошла акция протеста против президента Молдавии

В столице Румынии прошла акция протеста против президента Молдавии Майи Санду.

Уточняется, что на митинг вышли не только молдаване, но и румыны, которые недовольны тем, что Санду пытается решить собственные проблемы за их счёт.

Активисты выступают против нынешней власти в Кишинёве и поддержки её курса со стороны ЕС. Практически на всех их плакатах значится слово «диктатура».

Молдавский лидер приехала в Румынию на съезд Европейской народной партии, встретилась с президентом страны и премьером Польши.

Ранее сообщалось, что посольство США в Кишинёве планирует реализовать программу, направленную на создание «конкурентоспособных демократических систем» и защиту прав человека в Молдавии.