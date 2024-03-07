RT в Telegram
Подпишись

В Бухаресте прошла акция протеста против президента Молдавии

Короткая ссылка
В столице Румынии прошла акция протеста против президента Молдавии Майи Санду.
В Бухаресте прошла акция протеста против президента Молдавии
  • Gettyimages.ru

Уточняется, что на митинг вышли не только молдаване, но и румыны, которые недовольны тем, что Санду пытается решить собственные проблемы за их счёт.

Активисты выступают против нынешней власти в Кишинёве и поддержки её курса со стороны ЕС. Практически на всех их плакатах значится слово «диктатура».

Молдавский лидер приехала в Румынию на съезд Европейской народной партии, встретилась с президентом страны и премьером Польши.

Ранее сообщалось, что посольство США в Кишинёве планирует реализовать программу, направленную на создание «конкурентоспособных демократических систем» и защиту прав человека в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить