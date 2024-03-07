NI: Украина стала кладбищем для танков Abrams

Обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу назвал Украину кладбищем для танков Abrams.

«И три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нём, что бы ни говорили о них американские военные», — сказал журналист.

В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

Также в Военной хронике заявили, что третий Abrams ВСУ, предположительно, уничтожен из ПТРК.