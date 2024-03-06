Захарова: Москва призвала послов ЕС рассказать о своей работе в России
- РИА Новости
Захарова подчеркнула, что ЕС не удастся отделаться одним представителем, который выйдет где-нибудь в Брюсселе и за них за всех скажет.
«Пусть они — каждый — ответят, что они делают в нашей стране и как будут выстраивать свою работу в будущем», — отметила представитель МИД.
Ранее в МИД России заявили, что отказ послов стран ЕС в Москве от встречи с Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.