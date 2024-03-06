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Захарова: Москва призвала послов ЕС рассказать о своей работе в России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодëжи заявила, что российская сторона ждёт от каждого посла стран ЕС в Москве ответа, чем они вообще занимаются в России и как будут выстраивать работу в будущем.
Захарова: Москва призвала послов ЕС рассказать о своей работе в России
  • РИА Новости

Захарова подчеркнула, что ЕС не удастся отделаться одним представителем, который выйдет где-нибудь в Брюсселе и за них за всех скажет.

«Пусть они — каждый — ответят, что они делают в нашей стране и как будут выстраивать свою работу в будущем», — отметила представитель МИД.

Ранее в МИД России заявили, что отказ послов стран ЕС в Москве от встречи с Лавровым вызывает вопросы о том, какова их деятельность в России.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.

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