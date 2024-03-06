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МИД: решения МУС являются для России юридически ничтожными

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют для России никакой силы и являются юридически ничтожными.
МИД: решения МУС являются для России юридически ничтожными
  • РИА Новости

«Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные вбросы или «выбросы», лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными», — сказала она.

Представитель МИД напомнила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

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