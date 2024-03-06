МИД: решения МУС являются для России юридически ничтожными
- РИА Новости
«Россия и многие другие страны в этом так называемом суде не участвуют. И очередные вбросы или «выбросы», лучше, наверное, сказать, этого органа не имеют для нас никакой силы, являются юридически ничтожными», — сказала она.
Представитель МИД напомнила, что прокуроры и судьи МУС, участвовавшие в выдаче новых ордеров, уже находятся в международном розыске.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.