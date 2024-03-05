FAZ: ФРГ опасается ответа России в случае применения Украиной ракет Taurus

Власти Германии не намерены поставлять Вооружённым силам Украины крылатые ракеты Taurus, поскольку опасаются ответа России в случае применения этих ракет украинскими войсками.

Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам автора публикации, Берлин не исключает, что украинские войска, будучи загнанными в угол, могут попытаться нанести удар по Москве.

«Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, размещённые в Калининграде, и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы», — говорится в публикации.

Ранее газета Politico писала, что публикация в России перехваченного разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus расколола западных союзников и дискредитировала канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как сообщало издание The Guardian со ссылкой на представителя британского правительства, Великобритания призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.