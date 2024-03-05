Guardian: Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, несмотря на утечку
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на представителя британского правительства.
«Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — говорится в публикации.
Ранее в FAZ заявили, что утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации ФРГ среди союзников.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Киеву, заявила о праве Украины на самооборону.