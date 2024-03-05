Guardian: Британия призывает ФРГ передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

Великобритания призывает Германию передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на утечку разговора офицеров бундесвера.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на представителя британского правительства.

«Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое», — говорится в публикации.

Ранее в FAZ заявили, что утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации ФРГ среди союзников.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Киеву, заявила о праве Украины на самооборону.