FAZ: утечка разговора немецких офицеров ударила по репутации ФРГ среди союзников

Публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту нанесла большой ущерб репутации Берлина среди западных союзников.

Такое мнение выразил обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.

«Для немецкого правительства, бундесвера и в целом репутации Германии как надёжного союзника подобный провал — настоящая катастрофа», — говорится в публикации.

По словам Колера, данной утечкой могут быть недовольны Вашингтон и Лондон, так как они предпочитают не афишировать присутствие своих специалистов в рядах ВСУ.

Ранее стало известно, что партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отстранить министра обороны Бориса Писториуса после обнародования скандальной аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.