Депутат Оттен: в бундестаге потребуют отставки Писториуса

Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отстранить министра обороны Бориса Писториуса после обнародования скандальной аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен.

По его словам, Шольц заявил, что выступает против поставок каких-либо систем Украине. Одновременно, как отмечает Оттен, Писториус получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих.

«И это идёт вразрез со словами канцлера. После этого Шольцу придётся отстранить Писториуса от должности», — сказал депутат.

При этом он отметил, что в партии уже запросили внеочередное заседание комитета бундестага по обороне.

Ранее сам Писториус заявил, что кадровых решений из-за прослушки офицеров пока не принято.

Кроме того, в бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за прослушки офицеров.