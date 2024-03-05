Депутат Оттен: в бундестаге потребуют отставки Писториуса
Об этом в интервью газете «Известия» заявил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен.
По его словам, Шольц заявил, что выступает против поставок каких-либо систем Украине. Одновременно, как отмечает Оттен, Писториус получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих.
«И это идёт вразрез со словами канцлера. После этого Шольцу придётся отстранить Писториуса от должности», — сказал депутат.
При этом он отметил, что в партии уже запросили внеочередное заседание комитета бундестага по обороне.
Ранее сам Писториус заявил, что кадровых решений из-за прослушки офицеров пока не принято.
Кроме того, в бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за прослушки офицеров.