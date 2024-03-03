В бундестаге запросили собрание комитета по обороне из-за прослушки офицеров

Фракция партии ХДС/ХСС в парламенте Германии требует провести внеочередное собрание комитета бундестага по обороне после того, как главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала переговоры немецких офицеров, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту.

Об этом сообщил председатель фракции Торстен Фрай. Его заявление приводит телеканал NTV.

Фрай обратился к председателю бундестага Бербель Бас. В письме председателя фракции говорится, что он просит «срочно созвать специальное заседание». ХДС/ХСС при этом считает, что на заседании обязан присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц.

Следующая очередная сессионная неделя бундестага начинается 11 марта, напоминает телеканал.

1 марта Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Министр обороны Борис Писториус, комментируя скандал, заявил, что беседы офицеров не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.