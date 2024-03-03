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Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву

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Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил, что эти беседы якобы не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.
Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву
  • AFP

Таким образом он отреагировал на опубликованную аудиозапись соответствующих переговоров немецких военных.

«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зелёного света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны», — цитирует его РИА Новости.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

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