Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву
- AFP
Таким образом он отреагировал на опубликованную аудиозапись соответствующих переговоров немецких военных.
«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зелёного света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны», — цитирует его РИА Новости.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.