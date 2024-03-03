Писториус: обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает передачи их Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя обсуждение высокопоставленными немецкими офицерами планов по ударам ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил, что эти беседы якобы не означают факта, что есть решение о передаче киевскому режиму соответствующих ракет.

Таким образом он отреагировал на опубликованную аудиозапись соответствующих переговоров немецких военных.

«Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Не должно остаться сомнений: это не означало и не означает зелёного света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны», — цитирует его РИА Новости.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.