Писториус заявил, что кадровых решений из-за прослушки офицеров пока не принято

Кадровых решений после скандала в Германии из-за перехвата переговоров офицеров бундесвера пока не принято, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

AFP

Его слова приводит телеканал NTV. Министр призвал реагировать на ситуацию с «особой осторожностью». По мнению Писториуса, публикация разговора является «частью информационной войны России». 1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.