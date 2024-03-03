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Писториус заявил, что кадровых решений из-за прослушки офицеров пока не принято

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Кадровых решений после скандала в Германии из-за перехвата переговоров офицеров бундесвера пока не принято, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус заявил, что кадровых решений из-за прослушки офицеров пока не принято
  • AFP

Его слова приводит телеканал NTV.

Министр призвал реагировать на ситуацию с «особой осторожностью». По мнению Писториуса, публикация разговора является «частью информационной войны России».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. В Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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