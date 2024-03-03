Минобороны ФРГ назвало публикацию разговора военных частью информационной войны
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с публикацией разговора военных будут в начале следующей недели.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.