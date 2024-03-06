В Швеции подняли вопрос о противодействии «угрозам от авторитарных стран»

Депутат шведского парламента Маркус Вихель обратился к министру иностранных дел страны Тобиасу Билльстрёму по поводу «угроз, исходящих от авторитарных государств». В частности, в письме парламентария говорится о деятельности России, Китая и Ирана. С выводами политика ознакомился RT.

Вихель спросил главу МИД Швеции, какие шаги он предпринимает для объединения «близких» сил, например членов НАТО, для противодействия «угрозам со стороны авторитарных государств».

В своём обращении депутат ссылается на данные ежегодника шведской полиции государственной безопасности, в котором говорится, что Россия, Китай и Иран продолжают оставаться странами, «представляющими наибольшую угрозу для Швеции».

«Все они ведут направленную против Швеции разведывательную деятельность и так называемую деятельность, угрожающую безопасности страны», — заявил парламентарий.

При этом Вихель подчеркнул, что Москва, Пекин и Тегеран сотрудничают между собой, к чему, по его мнению, следует относиться серьёзно.

Депутат также отметил, что на фоне растущей гонки вооружений появляется новое поле деятельности — милитаризация космоса. Это может иметь последствия для Швеции, поскольку значительная часть чувствительных и социально важных операций проводится в цифровом виде и на сегодняшний день зависит от космических служб, пояснил он.

«Мы должны значительно лучше защищать наши самые охраняемые секреты, что мы также должны делать вместе с другими союзниками», — говорится в обращении.

В разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин высказал предположение, что заявлениями о якобы «угрозах» власти готовят шведское населения к интеграции страны в НАТО.

«Нужно постоянно говорить об угрозе, иначе зачем входить в НАТО, если ничего не угрожает? Это некое разделение мира на свободные, «демократические» страны и, следовательно, на враждебные Западу государства — «авторитарные». Такую идею пытаются протолкнуть Соединённые Штаты: разделение на добро и зло, на чёрное и белое. На антироссийской и антикитайской основах США пытаются консолидировать Запад», — прокомментировал политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на вызовы, которые могут возникнуть из-за вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, в двух военных округах будут развёрнуты дополнительные вооружения.