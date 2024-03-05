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Ушаков: Россия уважает решение Аргентины отказаться от участия в БРИКС

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Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что Россия с уважением относится к решению властей Аргентины отказаться от участия в БРИКС.
Ушаков: Россия уважает решение Аргентины отказаться от участия в БРИКС
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Ушаков напомнил, что после выборов президента новая администрация Аргентины направила странам — участницам БРИКС официальные письма с отказом от членства в объединении.

«Таков был выбор аргентинских властей и его нужно, конечно, уважать. Но, в принципе, по своему политическому и экономическому весу это государство, безусловно, достойно быть участником нашего объединения», — резюмировал собеседник агентства.

29 декабря портал Infobae сообщил, что президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Однако 15 аргентинских депутатов потребовали от властей обосновать отказ от БРИКС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что отказ властей Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право страны.

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