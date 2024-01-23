В Аргентине 15 депутатов потребовали от властей обосновать отказ от БРИКС

Группа из 15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснование решения об отказе от вступления в группу БРИКС.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ за подписью законодателей блока «Союз за Родину» (UxP).

«Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС», — говорится в заявлении.

29 декабря портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отказ властей Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право страны.