Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отказ властей Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право страны.

«Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Москва с уважением относится к любым решениям Буэнос-Айреса.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет надеяться, что со временем власти Аргентины посчитают для себя выгодным участие в БРИКС.

29 декабря портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.