Песков: отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это её право
- РИА Новости
«Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины», — отметил он.
Песков подчеркнул, что Москва с уважением относится к любым решениям Буэнос-Айреса.
Представитель Кремля добавил, что Россия будет надеяться, что со временем власти Аргентины посчитают для себя выгодным участие в БРИКС.
29 декабря портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.
Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.