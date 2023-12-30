Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ президента Аргентины Хавьера Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.

В своём Telegram-канале он отметил, что нынешний аргентинский лидер превращает страну в некую проамериканскую модель поведения в мире, где больше всего стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу США.

«Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — добавил Пушков.

Ранее портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.