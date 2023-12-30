RT в Telegram
Подпишись

Пушков: отказ главы Аргентины от БРИКС показал проамериканскую модель поведения

Короткая ссылка
Сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ президента Аргентины Хавьера Милея от присоединения к БРИКС продемонстрировал проамериканскую модель поведения.
Пушков: отказ главы Аргентины от БРИКС показал проамериканскую модель поведения
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он отметил, что нынешний аргентинский лидер превращает страну в некую проамериканскую модель поведения в мире, где больше всего стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу США.

«Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — добавил Пушков.

Ранее портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить