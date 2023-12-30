Пушков: отказ главы Аргентины от БРИКС показал проамериканскую модель поведения
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он отметил, что нынешний аргентинский лидер превращает страну в некую проамериканскую модель поведения в мире, где больше всего стран предпочитают не делать однозначный выбор в пользу США.
«Либо США должны залить Аргентину деньгами, которых им и на Украину не хватает, либо модель, избранная президентом Милеем, провалится на глазах у всего мира», — добавил Пушков.
Ранее портал Infobae сообщил, что Милей в письмах российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину официально отклонил приглашение его стране присоединиться к БРИКС.