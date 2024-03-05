Россия призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля

Россия призывает пересмотреть решение об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, эти сотрудники были немедленно уволены до проведения какого-либо расследования лишь на основании обвинений со стороны Израиля.

«Призываем к пересмотру этого шага до выяснения всех обстоятельств произошедшего», — цитирует Небензю ТАСС.

Ранее Россия призвала к пересмотру решения Запада приостановить финансирование БАПОР.

Также сообщалось, что БАПОР столкнётся с дефицитом бюджета уже с марта.