Россия призвала к пересмотру решения Запада приостановить финансирование БАПОР

Россия призывает пересмотреть решение ряда стран Запада приостановить финансирование Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), сообщил постпред России при ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совбеза организации.

По его словам, заочное наказание миллионов нуждающихся в помощи палестинцев аморально и не может рассматриваться иначе как проявление «донорского шантажа».

Небензя отметил, что Россия призывает западные страны к пересмотру данного решения.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал возобновить финансирование БАПОР.

По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.