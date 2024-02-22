Россия призвала к пересмотру решения Запада приостановить финансирование БАПОР
- AFP
По его словам, заочное наказание миллионов нуждающихся в помощи палестинцев аморально и не может рассматриваться иначе как проявление «донорского шантажа».
Небензя отметил, что Россия призывает западные страны к пересмотру данного решения.
Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал возобновить финансирование БАПОР.
По словам Генсека ООН Антониу Гутерреша, вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.