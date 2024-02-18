В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в беседе с агентством DPA призвал возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что агентство выполняет важную задачу, которую по различным причинам никакая другая организация, кроме неё, не сможет взять на себя.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.