В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР
- AP
Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
«Чем раньше будут приняты решения о продолжении или возобновлении финансирования, тем будет лучше для жизни миллионов людей», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он подчеркнул, что агентство выполняет важную задачу, которую по различным причинам никакая другая организация, кроме неё, не сможет взять на себя.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.