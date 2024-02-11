БАПОР столкнётся с дефицитом бюджета уже с марта
Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини.
«Начиная с марта у нас отрицательный баланс», — сказал он.
Вместе с этим Лаззарини выразил надежду на возобновление финансирования после окончания расследования о якобы причастности сотрудников БАПОР к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.