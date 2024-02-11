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БАПОР столкнётся с дефицитом бюджета уже с марта

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Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) уже с марта столкнётся с дефицитом бюджета из-за сокращения финансирования.

Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил генеральный комиссар организации Филиппе Лаззарини.

«Начиная с марта у нас отрицательный баланс», — сказал он.

Вместе с этим Лаззарини выразил надежду на возобновление финансирования после окончания расследования о якобы причастности сотрудников БАПОР к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что вся гуманитарная помощь в секторе Газа держится на БАПОР.

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