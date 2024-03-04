В парламенте Франции призвали защитить рынок от наплыва продукции с Украины

Депутат Национального собрания Франции Александр Сабату заявил, что предоставленные Украине преференции для торговли с ЕС создают «смертельную угрозу» для части французского аграрного сектора. Он обратился к главе Минсельхоза страны Марку Фено по поводу мер для защиты французского рынка. С документом ознакомился RT.

В своём обращении Сабату заявил, что отказ от действовавших ранее правил, которые регулировали торговлю с Украиной, создаёт «смертельную угрозу» для части французского сельскохозяйственного сектора. Новые условия ставят фермеров в ситуацию недобросовестной конкуренции с украинской продукцией, пояснил депутат.

Он привёл данные Национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, согласно которым импорт украинской продукции во Францию за год вырос на 74%. По словам парламентария, мясо птицы с Украины наводняет рынок, потому что продаётся по бесконкурентной цене — в два-три раза дешевле французского.

«Такая разница в цене является прямым следствием отличий в правилах и стандартах: мы соглашаемся импортировать украинские продукты, которые не соблюдают никакие санитарные или экологические нормы, введённые Евросоюзом, тогда как в то же самое время Франция вводит жёсткие требования для своих фермеров», — пишет Сабату.

Депутат убеждён, что развитие качественного, экологически чистого сельского хозяйства невозможно без протекционистских мер.

В связи с этим он спросил министра сельского хозяйства Франции, намерен ли тот принять меры для защиты французского рынка от недобросовестной конкуренции — в частности, запретить ввоз продукции с Украины без таможенных пошлин и восстановить строгие импортные квоты.

По мнению политолога Александра Дудчака, руководство Евросоюза целенаправленно наносит ущерб внутренним производителям.

«Идёт умышленное уничтожение сельхозпроизводителей в Европе. Просто объясняют тем, что надо Украине помогать, а на самом деле это планированная политика по нанесению ущерба европейским фермерам. Волна разорений была в Восточной Европе, а теперь дошла и до французов. Пусть они оценят перспективы того, к чему якобы призывают Украину, то есть к членству в ЕС», — рассказал он в беседе с RT.



Политолог напомнил, что украинский экспорт в Европу активно поддерживают Соединённые Штаты.

«США повторяют тот же трюк, что провели с «Северными потоками». Тогда они нанесли колоссальный удар по экономике. Теперь они наносят такой же ущерб сельскому хозяйству Евросоюза», — добавил Дудчак.

Ранее протестующие фермеры во Франции освистали и забросали яйцами чиновников, в том числе главу Минсельхоза страны.