Захарова: ситуация с российскими выборами стала саморазоблачением для Запада
«Они задолго до проведения выборов уже определились с результатом и об этом говорят, не стесняясь», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что на Западе говорят о том, что выборы находятся вне правового поля, и о том, что не рассматривают людей как свободно выражающих свою волю. По словам Захаровой, это свидетельствует об отсутствии у Запада веры в демократию.
«Они в принципе не уважают демократическое волеизъявление людей. Они вне зависимости от воли людей нашей страны сами для себя определили результат и исход наших выборов... и навязывают собственную точку зрения», — заявила дипломат.
Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.
Кроме того, МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов.