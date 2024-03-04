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Захарова: ситуация с российскими выборами стала саморазоблачением для Запада

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То, что происходит сейчас на Западе в отношении российских президентских выборов, является для него саморазоблачением, заявила RT на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они задолго до проведения выборов уже определились с результатом и об этом говорят, не стесняясь», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что на Западе говорят о том, что выборы находятся вне правового поля, и о том, что не рассматривают людей как свободно выражающих свою волю. По словам Захаровой, это свидетельствует об отсутствии у Запада веры в демократию.

«Они в принципе не уважают демократическое волеизъявление людей. Они вне зависимости от воли людей нашей страны сами для себя определили результат и исход наших выборов... и навязывают собственную точку зрения», — заявила дипломат.

Ранее комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.

Кроме того, МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов.

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